Как избавиться от невестки за 10 дней. Сезон 1. Серия 3
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Как избавиться от невестки за 10 дней
1-й сезон
3-я серия
9.12024, Как избавиться от невестки за 10 дней. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
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Как избавиться от невестки за 10 дней (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Весёлая провинциалка Вера и ответственный врач из интеллигентной московской семьи Игорь женятся по большой любви. Их союз не одобряет мать и младшая сестра Игоря — Эмма Петровна и Зоя считают, что Вера ему не ровня. Проживание трёх женщин под одной крышей приводит к бытовым конфликтам. Эмма Петровна и Зоя объявляют Вере войну. В ход идет всё: начиная от мелких придирок, заканчивая фальшивым свиданием Игоря с «достойной» девушкой. Ситуация обостряется новостью о беременности Веры. Поняв, что мира в семье Игоря не будет, Вера врёт ему, что потеряла ребёнка и уезжает. Игорь впадает в депрессию из-за расставания с любимой, а его мать и сестра пытаются исправить ситуацию, вернув Веру. Вот только Вера уже не уверена, нужно ли ей такое «семейное счастье».

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Как избавиться от невестки за 10 дней»