Измена (2011) (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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Сюжет
Привычная реальность или голубая мечта? Синица в руке или журавль в небе? Семья или любовь? Сорокалетняя Наталья никогда не думала, что на эти сложные вопросы однажды придется ответить ей самой. В ее стабильной жизни есть все: прекрасная работа, двое красивых детей, муж Михаил - лучший хирург города. И выглядит она прекрасно. Живи и радуйся. Да вот только одна старая душевная рана не дает женщине покоя: когда-то, еще в школьные годы, Наталья любила своего одноклассника – Сергея. Каково же было ее удивление, когда, спустя двадцать лет, Сергей вернулся в родной город! И успешная, счастливая Наталья оказалась перед трудным выбором…
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Информация
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Анна
Легчилова
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Марат
Башаров
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- АЛАктриса
Анна
Легчилова
- Актриса
Оль�га
Филиппова
- ВФАктриса
Варвара
Феофанова
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- ИШАктёр
Илья
Шляга
- Актриса
Раиса
Рязанова
- Актриса
Александра
Тюфтей
- ИКСценарист
Ирина
Кмит
- ДМПродюсер
Дмитрий
Месхиев
- АСПродюсер
Андрей
Смирнов
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- АКПродюсер
Авдей
Кирьянов
- АСХудожница
Алла
Савина
- САОператор
Сергей
Акопов
- �ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- НДКомпозитор
Николай
Добкин
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский