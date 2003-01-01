Инструктор. Сезон 1. Серия 2
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Инструктор (сериал, 2003) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.52003, Инструктор. Сезон 1. Серия 2
Боевики12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

События сериала разворачиваются в наше время. Главный герой — бывший спецназовец, — уходит на пенсию и становится обычным человеком, для которого больше не существует ночных побудок и спецзаданий. Его хобби — коллекционирование и реставрация редких книг. Впрочем, приключения не оставляют его. Судьба так поворачивается, что едва ли не каждый день ему приходится пользоваться теми героическими навыками, которые он получил во время службы в спецвойсках.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инструктор»

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