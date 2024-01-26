Инструктор (сериал, 2003) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Инструктор. Сезон 1. Серия 11
Инструктор
1-й сезон
11-я серия

8.62003, Инструктор. Сезон 1. Серия 11
Боевик12+

События сериала разворачиваются в наше время. Главный герой — бывший спецназовец, — уходит на пенсию и становится обычным человеком, для которого больше не существует ночных побудок и спецзаданий. Его хобби — коллекционирование и реставрация редких книг. Впрочем, приключения не оставляют его. Судьба так поворачивается, что едва ли не каждый день ему приходится пользоваться теми героическими навыками, которые он получил во время службы в спецвойсках.

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
3.4 IMDb

