Инструктор (сериал, 2003) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.62003, Инструктор. Сезон 1. Серия 12
Боевик12+
О сериале
События сериала разворачиваются в наше время. Главный герой — бывший спецназовец, — уходит на пенсию и становится обычным человеком, для которого больше не существует ночных побудок и спецзаданий. Его хобби — коллекционирование и реставрация редких книг. Впрочем, приключения не оставляют его. Судьба так поворачивается, что едва ли не каждый день ему приходится пользоваться теми героическими навыками, которые он получил во время службы в спецвойсках.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ЕСРежиссёр
Евгений
Серов
- Актёр
Дмитрий
Брусникин
- АНАктёр
Александр
Носик
- Актёр
Михаил
Шкловский
- АКАктёр
Анатолий
Калмыков
- ЕСАктёр
Евгений
Серов
- ЕБАктёр
Евгений
Березовский
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- СДАктёр
Саид
Дашук-Нигматулин
- АААктёр
Артем
Артемьев
- ВБСценарист
Владимир
Брагин
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- ВБПродюсер
Василий
Белозоров
- ОПХудожник
Олег
Потанин
- АНОператор
Андрей
Найденов
- ВРКомпозитор
Вячеслав
Розбаум
- АБКомпозитор
Алексей
Бояринцев