WinkСериалыИгра с тенью1-й сезон2-я серия
Игра с тенью (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.22020, Игра с тенью. Серия 2
Детектив12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
После смерти мужа Александра Корзухина пытается держаться на плаву, занимаясь реставрацией картин. Один из клиентов, известный коллекционер, возвращается к Александре с претензией: после реставрационных работ ему вместо оригинала возвращена подделка! Картина очень дорогая – живописца Калмыкова, который, как и Васнецов, работал в неорусском стиле, изображая зловещих персонажей из русских сказок и былин.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- Актриса
Елена
Великанова
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- Актёр
Валерий
Сторожик
- СПАктёр
Сергей
Подольный
- Актриса
Виктория
Герасимова
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- НМАктёр
Нериюс
Манкус
- НТАктёр
Никита
Тезов
- АФАктёр
Алексей
Фаддеев
- ЮГСценарист
Юрий
Гречаный
- ДПСценарист
Дарья
Павлотос
- ОМСценарист
Ольга
Мотина-Супонева
- СКСценарист
Сергей
Кощеев
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- ВХПродюсер
Вазген
Хачатрян
- ИППродюсер
Ирина
Путятина