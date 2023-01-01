Игра с тенью
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Игра с тенью

Игра с тенью (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.22020, Игра с тенью 1 сезон
Детективы, Мини-сериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

После смерти мужа Александра Корзухина пытается держаться на плаву, занимаясь реставрацией картин. Один из клиентов, известный коллекционер, возвращается к Александре с претензией: после реставрационных работ ему вместо оригинала возвращена подделка! Картина очень дорогая – живописца Калмыкова, который, как и Васнецов, работал в неорусском стиле, изображая зловещих персонажей из русских сказок и былин.

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