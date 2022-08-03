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Игра с тенью
1-й сезон

Игра с тенью (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.22020, Игра с тенью. Сезон 1 4 серии
Детектив12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

После смерти мужа Александра Корзухина пытается держаться на плаву, занимаясь реставрацией картин. Один из клиентов, известный коллекционер, возвращается к Александре с претензией: после реставрационных работ ему вместо оригинала возвращена подделка! Картина очень дорогая – живописца Калмыкова, который, как и Васнецов, работал в неорусском стиле, изображая зловещих персонажей из русских сказок и былин.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра с тенью»