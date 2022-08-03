WinkДетямИдеальная жертва1-й сезон2-я серия
Идеальная жертва (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2015, Идеальная жертва. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама12+
О сериале
Студентку Надю спасает от бандитов молодой хирург Игорь. Он выхаживает девушку после ножевого ранения, окружает любовью и заботой, даже помогает устроить на лечение ее отца-алкоголика. Надя верит, что встретила своего принца. Игорь делает ей предложение, и они женятся, несмотря на то, что мать Игоря — главврач Надежда Николаевна — не одобряет их союз. Однако сказка заканчивается так же быстро, как и началась…
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
