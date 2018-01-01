Идеальная жена. Серия 4
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Идеальная жена (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.32018, Идеальная жена. Серия 4
Мелодрамы, Русские18+

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Сюжет

Светлана и Василий Самохваловы – завидная семейная пара, чьи лица не сходят с обложек журналов и выпусков новостей светской хроники. Он – народный депутат, она – активно занимается благотворительностью. Загоревшись идеей женской взаимопомощи, Светлана открывает «Клуб Идеальных Жен».

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Идеальная жена»

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