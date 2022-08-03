WinkСериалыИдеальная жена1-й сезон1-я серия
Идеальная жена (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.72018, Идеальная жена. Серия 1
Мелодрама18+
Светлана и Василий Самохваловы – завидная семейная пара, чьи лица не сходят с обложек журналов и выпусков новостей светской хроники. Он – народный депутат, она – активно занимается благотворительностью. Загоревшись идеей женской взаимопомощи, Светлана открывает «Клуб Идеальных Жен».
6.7 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ДЕРежиссёр
Денис
Елеонский
- Актриса
Карина
Разумовская
- Актриса
Эмилия
Спивак
- НВАктриса
Наталья
Высочанская
- МСАктриса
Мария
Скуратова
- ВКАктёр
Владимир
Колганов
- Актёр
Владимир
Селезнев
- НМАктриса
Надежда
Мельникова
- МБАктёр
Михаил
Батуев
- АГАктёр
Андрей
Гульнев
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- ДЕСценарист
Денис
Елеонский
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- ЕМПродюсер
Елена
Мельникова
- УШПродюсер
Ульяна
Шабельник
- МЗХудожница
Мария
Золина
- ИВОператор
Игорь
Вотинцев