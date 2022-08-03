Идеальная жена (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Светлана и Василий Самохваловы – завидная семейная пара, чьи лица не сходят с обложек журналов и выпусков новостей светской хроники. Он – народный депутат, она – активно занимается благотворительностью. Загоревшись идеей женской взаимопомощи, Светлана открывает «Клуб Идеальных Жен».

