Государственная граница. Курьеры страха. Сезон 1. Серия 2
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Государственная граница. Курьеры страха
1-й сезон
2-я серия

Государственная граница. Курьеры страха (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Государственная граница. Курьеры страха. Сезон 1. Серия 2
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие новой ленты разворачивается на фоне развала СССР. Офицер-пограничник Антон Пекарский, пройдя войну в Афганистане и отслужив десять лет на границе в Средней Азии, становится ненужным распадающемуся на части государству и возвращается в родную Беларусь. Однако знания и верность долгу опытного пограничника оказываются востребованными на Родине, где создаются новые национальные службы охраны рубежей.

Страна
Беларусь
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Государственная граница. Курьеры страха»