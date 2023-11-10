Действие новой ленты разворачивается на фоне развала СССР. Офицер-пограничник Антон Пекарский, пройдя войну в Афганистане и отслужив десять лет на границе в Средней Азии, становится ненужным распадающемуся на части государству и возвращается в родную Беларусь. Однако знания и верность долгу опытного пограничника оказываются востребованными на Родине, где создаются новые национальные службы охраны рубежей.

