Гоморра. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Гоморра
2-й сезон
7-я серия
8.92016, Gomorra: La serie
Драма, Криминал18+

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Гоморра (сериал, 2016) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами 30-летнего Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано.

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Страна
Италия, Германия
Жанр
Криминал, Драма
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb