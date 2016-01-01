Гоморра. Сезон 2. Серия 1
Wink
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Гоморра
1-й сезон
1-я серия
8.92016, Gomorra: La serie
Драмы, Криминал18+

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Гоморра (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами 30-летнего Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb