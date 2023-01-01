Гоморра
Wink
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Гоморра
8.92014, Gomorra: La serie 5 сезонов
Драмы, Криминал18+

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Гоморра (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами 30-летнего Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb