Гоморра. Сезон 1. Серия 9
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Сериалы
Гоморра
1-й сезон
9-я серия
8.92014, Gomorra: La serie
Драма, Криминал18+

Гоморра (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами 30-летнего Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано.

Страна
Германия, Италия
Жанр
Криминал, Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb