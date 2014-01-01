8.92014, Gomorra: La serie
Драмы, Криминал18+
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Гоморра (сериал, 2014) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
Сюжет
История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами 30-летнего Чиро, верного помощника кре�стного отца Пьетро Савастано.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb
- Режиссёр
Франческа
Коменчини
- Режиссёр
Стефано
Соллима
- Режиссёр
Марко
Д’Аморе
- Актёр
Сальваторе
Эспозито
- Актёр
Марко
Д’Аморе
- Актриса
Ивана
Лотито
- Актриса
Кристиана
Делль’Анна
- АПАктёр
Алессандро
Палладино
- Актёр
Фортунато
Серлино
- АМАктёр
Артуро
Музелли
- БФАктёр
Брайан
Флаккус
- ФДАктёр
Фабио
Де Каро
- ЛФСценарист
Леонардо
Фазоли
- СБСценарист
Стефано
Бисес
- РТПродюсер
Риккардо
Тоцци
- ПМХудожник
Паки
Медури