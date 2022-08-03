Гоморра. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Гоморра
1-й сезон
3-я серия
8.92014, Gomorra: La serie
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

Гоморра (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами 30-летнего Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано.

Страна
Германия, Италия
Жанр
Криминал, Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb