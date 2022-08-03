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Гоморра
1-й сезон

Гоморра (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.92014, Gomorra: La serie 12 серий
Драма, Криминал18+

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1-й сезон2-й сезон

О сериале

«Гоморра» (1 сезон) — это мрачное погружение в мир неаполитанской мафии, где нет места слабости.

Клан Савастано контролирует нелегальный бизнес в Неаполе. Во главе стоит жесткий и опытный Пьетро, но его сын Дженнаро явно не готов занять место отца. Поэтому доверенным человеком становится умный и хладнокровный боец Чиро, который постепенно начинает вести свою игру. Внутри клана обостряются конфликты: неудачные операции, борьба за влияние и ошибки, которые приводят к серьезным последствиям. Постепенно ситуация выходит из-под контроля, и даже союзники становятся врагами.

Смотреть сериал «Гоморра» можно на Wink. Это жесткая криминальная драма с непредсказуемыми поворотами сюжета.

Страна
Германия, Италия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb