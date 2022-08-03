«Гоморра» (1 сезон) — это мрачное погружение в мир неаполитанской мафии, где нет места слабости.



Клан Савастано контролирует нелегальный бизнес в Неаполе. Во главе стоит жесткий и опытный Пьетро, но его сын Дженнаро явно не готов занять место отца. Поэтому доверенным человеком становится умный и хладнокровный боец Чиро, который постепенно начинает вести свою игру. Внутри клана обостряются конфликты: неудачные операции, борьба за влияние и ошибки, которые приводят к серьезным последствиям. Постепенно ситуация выходит из-под контроля, и даже союзники становятся врагами.



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