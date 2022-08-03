Гоморра (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
8.92014, Gomorra: La serie 12 серий
Драма, Криминал18+
- 18+55 мин
Гоморра
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+58 мин
Гоморра
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+48 мин
Гоморра
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+45 мин
Гоморра
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+49 мин
Гоморра
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+56 мин
Гоморра
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+44 мин
Гоморра
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
Гоморра
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+48 мин
Гоморра
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+44 мин
Гоморра
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+50 мин
Гоморра
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+48 мин
Гоморра
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
«Гоморра» (1 сезон) — это мрачное погружение в мир неаполитанской мафии, где нет места слабости.
Клан Савастано контролирует нелегальный бизнес в Неаполе. Во главе стоит жесткий и опытный Пьетро, но его сын Дженнаро явно не готов занять место отца. Поэтому доверенным человеком становится умный и хладнокровный боец Чиро, который постепенно начинает вести свою игру. Внутри клана обостряются конфликты: неудачные операции, борьба за влияние и ошибки, которые приводят к серьезным последствиям. Постепенно ситуация выходит из-под контроля, и даже союзники становятся врагами.
Смотреть сериал «Гоморра» можно на Wink. Это жесткая криминальная драма с непредсказуемыми поворотами сюжета.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb
- Режиссёр
Франческа
Коменчини
- Режиссёр
Стефано
Соллима
- Режиссёр
Марко
Д’Аморе
- Актёр
Сальваторе
Эспозито
- Актёр
Марко
Д’Аморе
- Актриса
Ивана
Лотито
- Актриса
Кристиана
Делль’Анна
- АПАктёр
Алессандро
Палладино
- Актёр
Фортунато
Серлино
- АМАктёр
Артуро
Музелли
- БФАктёр
Брайан
Флаккус
- ФДАктёр
Фабио
Де Каро
- ЛФСценарист
Леонардо
Фазоли
- СБСценарист
Стефано
Бисес
- РТПродюсер
Риккардо
Тоцци
- ПМХудожник
Паки
Медури