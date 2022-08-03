Гоморра. Сезон 2. Серия 12
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Сериалы
Гоморра
2-й сезон
12-я серия
8.92016, Gomorra: La serie
Драма, Криминал18+

Гоморра (сериал, 2016) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами 30-летнего Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано.

Страна
Германия, Италия
Жанр
Криминал, Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb