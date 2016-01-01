Гоморра (сериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Гоморра. Сезон 2. Серия 3
8.92016, Gomorra: La serie
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами 30-летнего Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано.

Страна
Германия, Италия
Жанр
Криминал, Драма
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb