Фродя. Серия 2
Wink
Сериалы
Фродя
1-й сезон
2-я серия

Фродя (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22012, Фродя. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В деревне все зовут ее Фродей. Полным именем - Афродита - называли лишь покойный отец да любимый Павел, с которым развела ее жизнь много лет назад. Приревновал он Фродю к молодому следователю, сгоряча уехал в город да там и остался. Шли годы, уходила молодость, а в жизни Фроди не было ни дня счастья. И вот Павел вернулся, но не один: привез погостить к матери троих своих ребятишек. Вздрогнуло сердце Фроди, как будто расстались они вчера...

Страна
Украина, Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb