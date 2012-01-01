Фродя (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

В деревне все зовут ее Фродей. Полным именем - Афродита - называли лишь покойный отец да любимый Павел, с которым развела ее жизнь много лет назад. Приревновал он Фродю к молодому следователю, сгоряча уехал в город да там и остался. Шли годы, уходила молодость, а в жизни Фроди не было ни дня счастья. И вот Павел вернулся, но не один: привез погостить к матери троих своих ребятишек. Вздрогнуло сердце Фроди, как будто расстались они вчера...

