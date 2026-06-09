Капитаны Емелин по прозвищу Емеля, а также Васин и Долбунов занимаются расследованиями самых запутанных преступлений, помогает им в этом криминалист Маша Лихачева. Репутация у Емели так себе, начальник отделения полковник Хитрук его недолюбливает за независимый характер, но вынужден мириться из-за высокой раскрываемости.



Наблюдательность и умение нестандартно мыслить помогают Емеле быстро вычислять преступников, а смелость и решительность, помноженные на крепкие кулаки, — эффективно их обезвреживать. Васин добывает информацию из сети и телефонов жертв и злоумышленников. Долбунов живёт строго по гороскопу, и, если у него по прогнозу плохой день, он ни за что не поедет на задержание. В моменты горестных раздумий Емелин идёт за советом к Маше, которая прекрасно разбирается как в преступлениях, так и в амурных делах.

