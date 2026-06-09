Емеля (сериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+53 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 1
- 16+49 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 2
- 16+51 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 3
- 16+49 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 5
- 16+50 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 8
- 16+49 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 9
- 16+51 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 10
- 16+50 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 11
- 16+49 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 12
- 16+49 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 13
- 16+51 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 14
- 16+49 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 15
- 16+49 мин
Емеля
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Капитаны Емелин по прозвищу Емеля, а также Васин и Долбунов занимаются расследованиями самых запутанных преступлений, помогает им в этом криминалист Маша Лихачева. Репутация у Емели так себе, начальник отделения полковник Хитрук его недолюбливает за независимый характер, но вынужден мириться из-за высокой раскрываемости.
Наблюдательность и умение нестандартно мыслить помогают Емеле быстро вычислять преступников, а смелость и решительность, помноженные на крепкие кулаки, — эффективно их обезвреживать. Васин добывает информацию из сети и телефонов жертв и злоумышленников. Долбунов живёт строго по гороскопу, и, если у него по прогнозу плохой день, он ни за что не поедет на задержание. В моменты горестных раздумий Емелин идёт за советом к Маше, которая прекрасно разбирается как в преступлениях, так и в амурных делах.
Рейтинг
- ММРежиссёр
Мирослав
Малич
- Актёр
Олег
Гаас
- АПАктёр
Александр
Пальчиков
- СААктёр
Степан
Абрамов
- ЕКАктриса
Екатерина
Кожемякина
- ССАктёр
Сергей
Степин
- ИРАктёр
Иван
Ратников
- РПАктёр
Роман
Перелыгин
- АСАктриса
Акилина
Соколова
- НЛАктёр
Николай
Лунин
- МСАктёр
Михаил
Скачков
- АЦАктёр
Александр
Цыбульский
- ЕПАктёр
Евгений
Пилипенко
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- ВЯАктёр
Владимир
Якимов
- ОБСценарист
Олег
Бабицкий
- КМПродюсер
Ксения
Маслова
- ММПродюсер
Мурат
Межиев
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ДПХудожник
Дмитрий
Петров
- ННХудожница
Наталья
Нестерова
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- АККомпозитор
Андрей
Климинов