Wink
Детям
Екатерина
1-й сезон
5-я серия

Екатерина (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2014, Екатерина. Сезон 1. Серия 5
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1745. Царствующая императрица Елизавета Петровна бесплодна. Единственный наследник — ее слабоумный племянник Петр III. Елизавета не может допустить, чтобы Петр взошел на престол, поэтому решает женить цесаревича, дождаться рождения сына.

Сериал Екатерина 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Екатерина»