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Екатерина
1-й сезон

Екатерина (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Екатерина. Сезон 1 10 серий
Драма, Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1745. Царствующая императрица Елизавета Петровна бесплодна. Единственный наследник — ее слабоумный племянник Петр III. Елизавета не может допустить, чтобы Петр взошел на престол, поэтому решает женить цесаревича, дождаться рождения сына.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Биография

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Екатерина»