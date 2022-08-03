Джон Адамс (сериал, 2008) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Мини-сериал о жизни Джона Адамса и первых 50 годах существования Соединенных Штатов. Джон Адамс — видный деятель Первой американской буржуазной революции, первый вице-президент и второй президент США (1797-1801). Юрист. Вместе с супругой Эбигейл Адамс стал основателем целой династии политиков.

