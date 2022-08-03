WinkСериалыДжек Райан1-й сезон7-я серия
Джек Райан (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2018, Jack Ryan
Боевик, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Аналитик ЦРУ Джек Райан натыкается на подозрительную серию банковских переводов и начинает собственное расследование. Оно заставляет героя оставить безопасную офисную работу и включиться в смертельную игру кошки-мышки по всей Европе и на Ближнем Востоке с лидером террористов, готовящим массированную атаку на США и еe союзников.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ЯТРежиссёр
Янн
Тернер
- Режиссёр
Патрисия
Ригген
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- Актёр
Джон
Красински
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- Актёр
Майкл
Келли
- Актриса
Эбби
Корниш
- БГАктриса
Бетти
Гэбриел
- АБАктёр
Адам
Бернетт
- ККАктёр
Кевин
Кент
- Актриса
Нуми
Рапас
- НХАктриса
Нина
Хосс
- ЭБСценарист
Эми
Берг
- Продюсер
Майкл
Бэй
- ТКПродюсер
Том
Клэнси
- ККПродюсер
Карлтон
Кьюз
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- ДРХудожник
Джон
Ричардсон
- ДРХудожник
Дерек
Р. Хилл
- РЭХудожница
Рут
Эммон
- МЛХудожница
Мара
ЛеПере-Шлуп
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- РРОператор
Ричард
Рутковски
- ЖЖОператор
Жак
Жуффре
- ЧВОператор
Чекко
Варезе
- Композитор
Рамин
Джавади