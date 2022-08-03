Джек Райан (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Аналитик ЦРУ Джек Райан натыкается на подозрительную серию банковских переводов и начинает собственное расследование. Оно заставляет героя оставить безопасную офисную работу и включиться в смертельную игру кошки-мышки по всей Европе и на Ближнем Востоке с лидером террористов, готовящим массированную атаку на США и еe союзников.

