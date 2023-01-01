Джек Райан
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Джек Райан

Джек Райан (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Jack Ryan 1 сезон
Боевики, Триллеры18+

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Сюжет

Аналитик ЦРУ Джек Райан натыкается на подозрительную серию банковских переводов и начинает собственное расследование. Оно заставляет героя оставить безопасную офисную работу и включиться в смертельную игру кошки-мышки по всей Европе и на Ближнем Востоке с лидером террористов, готовящим массированную атаку на США и еe союзников.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джек Райан»

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