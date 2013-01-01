Дождаться любви (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

На руку и сердце веселой и приветливой Али немало претендентов. После смерти бабушки прибрать к рукам хорошую квартиру и небольшой бизнес пытается родственница – она хочет женить на Але своего сына Колю. Второй претендент – Вова, спаситель от нежеланного брака с уголовником Колей, брат лучшей Алиной подруги. Он хороший человек, спокойный и добрый, и влюблен в Алю, но Аля его не любит. Подруга старается убедить Алю выйти за него замуж, и в конце концов Аля сдается. Но пока идут приготовления к свадьбе, в жизни Али неожиданно появляется Глеб.



