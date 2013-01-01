Дождаться любви (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыДождаться любви1-й сезон1-я серия
8.92013, Дождаться любви. Серия 1
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
На руку и сердце веселой и приветливой Али немало претендентов. После смерти бабушки прибрать к рукам хорошую квартиру и небольшой бизнес пытается родственница – она хочет женить на Але своего сына Колю. Второй претендент – Вова, спаситель от нежеланного брака с уголовником Колей, брат лучшей Алиной подруги. Он хороший человек, спокойный и добрый, и влюблен в Алю, но Аля его не любит. Подруга старается убедить Алю выйти за него замуж, и в конце концов Аля сдается. Но пока идут приготовления к свадьбе, в жизни Али неожиданно появляется Глеб.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- Режиссёр
Владимир
Фатьянов
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Анатолий
Руденко
- Актриса
Галина
Бокашевская
- ДДАктриса
Дианна
Дезмари
- Актёр
Александр
Нестеров
- НБАктриса
Наталья
Бортникова
- АПАктриса
Александра
Прокофьева
- РБАктёр
Роман
Бокашевский
- ВМАктёр
Владимир
Марьянов
- ТААктриса
Татьяна
Агафонова
- АССценарист
Асель
Сулеева
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- ЕМХудожница
Елена
Молева
- ГЖОператор
Гарик
Жамгарян
- АБКомпозитор
Александр
Бакхаус