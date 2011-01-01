Доставить любой ценой (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

В октябре 1941 советские люди еще верили, что война с немцами не продлится дольше нескольких месяцев. Тем не менее по приказу руководства в тыл перевозят не только заводы, но и исторические ценности. В небольшом городке эвакуируют музей, уютно разместившийся в старинном монастыре. Молодая девушка Ася, ее отец-профессор да его заместитель Феденька — вот и вся охрана, на которую возложена миссия спасти для народа культурное достояние. Среди прочих экспонатов есть один особенный — он должен стать основой для выставки под патронатом самого товарища Сталина, но и у немцев на эту вещицу есть планы.



