Доставить любой ценой (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02011, Доставить любой ценой. Серия 2
Военный16+
В октябре 1941 советские люди еще верили, что война с немцами не продлится дольше нескольких месяцев. Тем не менее по приказу руководства в тыл перевозят не только заводы, но и исторические ценности. В небольшом городке эвакуируют музей, уютно разместившийся в старинном монастыре. Молодая девушка Ася, ее отец-профессор да его заместитель Феденька — вот и вся охрана, на которую возложена миссия спасти для народа культурное достояние. Среди прочих экспонатов есть один особенный — он должен стать основой для выставки под патронатом самого товарища Сталина, но и у немцев на эту вещицу есть планы.
Сериал Доставить любой ценой 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АБРежиссёр
Александр
Березань
- Актриса
Евгения
Брик
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- Актёр
Александр
Кобзарь
- ВМАктриса
Виктория
Малекторович
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- ДМАктёр
Дирк
Мартенс
- ЕЕАктёр
Евгений
Ермаков
- ЮШАктёр
Юрий
Шульган
- МЖАктёр
Михаил
Жонин
- ВЛАктёр
Владимир
Левицкий
- ЕБСценарист
Елена
Бойко
- МБСценарист
Мария
Бек
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- АМПродюсер
Александр
Москаленко
- ВЯХудожник
Виталий
Ясько
- АЛОператор
Алексей
Ламах
- ИСКомпозитор
Игорь
Сегеда