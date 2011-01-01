Доставить любой ценой. Серия 1
Wink
Сериалы
Доставить любой ценой
1-й сезон
1-я серия

Доставить любой ценой (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02011, Доставить любой ценой. Серия 1
Военный16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В октябре 1941 советские люди еще верили, что война с немцами не продлится дольше нескольких месяцев. Тем не менее по приказу руководства в тыл перевозят не только заводы, но и исторические ценности. В небольшом городке эвакуируют музей, уютно разместившийся в старинном монастыре. Молодая девушка Ася, ее отец-профессор да его заместитель Феденька — вот и вся охрана, на которую возложена миссия спасти для народа культурное достояние. Среди прочих экспонатов есть один особенный — он должен стать основой для выставки под патронатом самого товарища Сталина, но и у немцев на эту вещицу есть планы.

Сериал Доставить любой ценой 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия, Украина
Жанр
Военный
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доставить любой ценой»