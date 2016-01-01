Долгий свет маяка (Свет и тень маяка) (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Дочь смотрителя маяка Настя, потерявшая зрение в результате несчастного случая, знакомится с моряком Романом. Он влюбляется в нее с первого взгляда и его чувство взаимно. Юноша узнает: любимой можно вернуть зрение, только операция стоит огромных денег. Тогда Роман решается на преступление.



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