Долгий свет маяка (Свет и тень маяка)
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Долгий свет маяка (Свет и тень маяка)

Долгий свет маяка (Свет и тень маяка) (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.52020, Долгий свет маяка (Свет и тень маяка) 1 сезон
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Дочь смотрителя маяка Настя, потерявшая зрение в результате несчастного случая, знакомится с моряком Романом. Он влюбляется в нее с первого взгляда и его чувство взаимно. Юноша узнает: любимой можно вернуть зрение, только операция стоит огромных денег. Тогда Роман решается на преступление.

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Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Долгий свет маяка (Свет и тень маяка)»

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