Дочь смотрителя маяка Настя, потерявшая зрение в результате несчастного случая, знакомится с моряком Романом. Он влюбляется в нее с первого взгляда и его чувство взаимно. Юноша узнает: любимой можно вернуть зрение, только операция стоит огромных денег. Тогда Роман решается на преступление.

