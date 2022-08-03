Долгий свет маяка (Свет и тень маяка) (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
8.52016, Долгий свет маяка (Свет и тень маяка). Сезон 1 4 серии
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Дочь смотрителя маяка Настя, потерявшая зрение в результате несчастного случая, знакомится с моряком Романом. Он влюбляется в нее с первого взгляда и его чувство взаимно. Юноша узнает: любимой можно вернуть зрение, только операция стоит огромных денег. Тогда Роман решается на преступление.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
4.4 IMDb
- НМРежиссёр
Наталия
Микрюкова
- СТРежиссёр
Сергей
Терещук
- Актёр
Владимир
Стеклов
- Актриса
Марина
Волкова
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актёр
Валерий
Баринов
- МЛАктёр
Максим
Литовченко
- АСАктёр
Андрей
Стоянов
- ТХАктриса
Татьяна
Храмова
- Актёр
Алексей
Янин
- ВСАктёр
Владимир
Ставицкий
- ККСценарист
Кристина
Кобзева
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- АВСценарист
Алексей
Винокуров
- ВЛСценарист
Василий
Лоза
- Продюсер
Валентин
Опалев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ЮВПродюсер
Юлия
Волхонская
- СКПродюсер
Сергей
Кузьменко
- ААОператор
Александр
Андрияшин