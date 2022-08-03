Долгий свет маяка (Свет и тень маяка). Серия 3
Wink
Сериалы
Долгий свет маяка (Свет и тень маяка)
1-й сезон
3-я серия

Долгий свет маяка (Свет и тень маяка) (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.52016, Долгий свет маяка (Свет и тень маяка). Серия 3
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дочь смотрителя маяка Настя, потерявшая зрение в результате несчастного случая, знакомится с моряком Романом. Он влюбляется в нее с первого взгляда и его чувство взаимно. Юноша узнает: любимой можно вернуть зрение, только операция стоит огромных денег. Тогда Роман решается на преступление.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Долгий свет маяка (Свет и тень маяка)»