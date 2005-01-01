Доктор живаго. Сезон 1. Серия 3
Сериалы
Доктор Живаго
1-й сезон
3-я серия

Доктор Живаго (сериал, 2005) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Личная драма молодого врача-интеллигента разворачивается на фоне социальных и исторических потрясений начала прошлого века. Рассказ о пронзительной любви и духовных исканиях.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

