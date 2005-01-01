WinkСериалыДоктор Живаго1-й сезон3-я серия
Доктор Живаго (сериал, 2005) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.12005, Доктор живаго. Сезон 1. Серия 3
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Личная драма молодого врача-интеллигента разворачивается на фоне социальных и исторических потрясений начала прошлого века. Рассказ о пронзительной любви и духовных исканиях.
Сериал Доктор живаго 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Прошкин
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- Актёр
Олег
Янковский
- ВААктриса
Варвара
Андреева
- Актёр
Сергей
Горобченко
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Кирилл
Пирогов
- Актриса
Инга
Оболдина
- АКАктёр
Андрей
Краско
- НКАктриса
Наталья
Коляканова
- БПСценарист
Борис
Пастернак
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ВЕХудожник
Владимир
Ермаков
- АКОператор
Александр
Карюк
- ГКОператор
Геннадий
Карюк
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев