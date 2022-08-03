WinkСериалыДочки-матери1-й сезон2-я серия
Дочки-матери (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02009, Дочки-матери. Серия 2
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Ещe утром у Юлии было всe: муж, который оберегал любимую от забот, любимая дочь, достаток, тихое женское счастье. И, разумеется, уверенность, что так будет всегда. Однако один телефонный звонок перевернул всю еe жизнь. Муж погиб - и весь годами сложенный мирок рухнул в одночасье. Оставшись без средств к существованию, с маленькой дочкой на руках, Юля – мать, жена, слабая женщина – вынуждена стать сильной, жить так, как не хотела, не умела, никогда не жила. За копейки она устраивается на работу, которую прежде считала унизительной, но заработок не залаживается, денег всe меньше, и героиня впадает в отчаяние.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- Актриса
Анна
Миклош
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- ММАктриса
Марина
Могилевская
- Актёр
Михаил
Горевой
- АСАктриса
Анна
Сильчук
- Актёр
Вадим
Андреев
- АВАктриса
Анастасия
Весёлкина
- АСАктёр
Александр
Сигуев
- ПКАктёр
Петр
Кислов
- Актёр
Сергей
Комаров
- НПСценарист
Наталия
Павловская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- СММонтажёр
Сергей
Макаров
- ВБОператор
Владимир
Быховский
- ИЕКомпозитор
Илья
Ефимов