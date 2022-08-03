Ещe утром у Юлии было всe: муж, который оберегал любимую от забот, любимая дочь, достаток, тихое женское счастье. И, разумеется, уверенность, что так будет всегда. Однако один телефонный звонок перевернул всю еe жизнь. Муж погиб - и весь годами сложенный мирок рухнул в одночасье. Оставшись без средств к существованию, с маленькой дочкой на руках, Юля – мать, жена, слабая женщина – вынуждена стать сильной, жить так, как не хотела, не умела, никогда не жила. За копейки она устраивается на работу, которую прежде считала унизительной, но заработок не залаживается, денег всe меньше, и героиня впадает в отчаяние.

