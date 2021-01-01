ДиноСити (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн

Веселый мультсериал о семье динозавров, в которой растет непоседа Рики, постоянно придумывающий активности для себя и родных. Однажды шестилетний динозаврик решает отправить письмо своему кумиру, супергерою Супердино, который обитает в галактике Головастик. В ход идут послание в бутылке, почтовый птеродактиль и другие способы коммуникации, которые пусть и не срабатывают, но заставляют хохотать папу Завра, маму Дину и сестру Тиру. Впрочем, безграничное воображение малыша часто не только смешит, но и выручает родных. Например, именно Рики придумывает, как помочь Завру, когда тот расстраивается из-за набранных килограммов. У динозаврика-фантазера найдутся лайфхаки на все случаи – для юных зрителей и их родителей.



