ДиноСити
1-й сезон
ДиноСити (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

О сериале

Веселый мультсериал о семье динозавров, в которой растет непоседа Рики, постоянно придумывающий активности для себя и родных. Однажды шестилетний динозаврик решает отправить письмо своему кумиру, супергерою Супердино, который обитает в галактике Головастик. В ход идут послание в бутылке, почтовый птеродактиль и другие способы коммуникации, которые пусть и не срабатывают, но заставляют хохотать папу Завра, маму Дину и сестру Тиру. Впрочем, безграничное воображение малыша часто не только смешит, но и выручает родных. Например, именно Рики придумывает, как помочь Завру, когда тот расстраивается из-за набранных килограммов. У динозаврика-фантазера найдутся лайфхаки на все случаи – для юных зрителей и их родителей.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.3 КиноПоиск

