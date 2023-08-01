8.52021, Великий Художник
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»
ДиноСити (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн
О сериале
Веселый мультсериал о семье динозавров, в которой растет непоседа Рики, постоянно придумывающий активности для себя и родных. Однажды шестилетний динозаврик решает отправить письмо своему кумиру, супергерою Супердино, который обитает в галактике Головастик. В ход идут послание в бутылке, почтовый птеродактиль и другие способы коммуникации, которые пусть и не срабатывают, но заставляют хохотать папу Завра, маму Дину и сестру Тиру. Впрочем, безграничное воображение малыша часто не только смешит, но и выручает родных. Например, именно Рики придумывает, как помочь Завру, когда тот расстраивается из-за набранных килограммов. У динозаврика-фантазера найдутся лайфхаки на все случаи – для юных зрителей и их родителей.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Колесник
- АЕРежиссёр
Александр
Ефремов
- ЕГРежиссёр
Евгений
Гордеев
- ММРежиссёр
Марина
Мошкова
- Актриса
Юлия
Рудина
- АБАктриса
Александра
Борисова
- АГАктриса
Анна
Геллер
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- ИРАктриса
Инга
Реза
- КБАктриса
Ксения
Бржезовская
- БХАктёр
Борис
Хасанов
- СКАктриса
Светлана
Кузнецова
- ИЯАктёр
Игорь
Яковель
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- АКСценарист
Александр
Колесник
- ВКСценарист
Владимир
Коссе
- МТСценарист
Мария
Терещенко
- СКСценарист
Сергей
Касторных
- ИППродюсер
Илья
Попов
- АКПродюсер
Александр
Колесник
- АМПродюсер
Альбина
Мухаметзянова
- ААПродюсер
Александра
Артемьева
- ЕГХудожник
Евгений
Гордеев
- ЕБХудожница
Екатерина
Бирюкова
- ДКХудожница
Дарья
Кантемирова
- ЕРХудожница
Елизавета
Рябич
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- ЕАКомпозитор
Егор
Архипов