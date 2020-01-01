Дети ветра (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Внешние атрибуты жизни Натальи вполне соответствуют статусу счастливого человека. Любимый муж Павел и дочь Вика - что еще нужно для счастья. Но Павел не может жить без рискованных авантюр, которые приводят счастливую жизнь к опасной черте. Наталья пытается отсрочить выплату очередного долга Павла и отправляется к кредитору - бывшему однокурснику мужа Портнову. В окне второго этажа особняка Портнова Наталья видит девочку, которая никогда не выходит из дома. Любое общение с внешним миром для девочки объявлено смертельно опасным и строго запрещено. Такова генетическая болезнь, которую она унаследовала от мамы. Для того, чтобы спасти девочку, нужен донор. Стечение множества обстоятельств приводит к тому, что Наталья оказывается в самом центре хитроумной злонамеренной комбинации, направленной якобы на спасение жизни девочки.
Сериал Дети ветра 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Максим
Демченко
- АНАктёр
Александр
Носик
- АЗАктриса
Анна
Здор
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- Актёр
Сергей
Гамов
- Актриса
Валентина
Панина
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актёр
Павел
Савинков
- ЮКАктриса
Юлия
Кудояр
- АСАктёр
Алексей
Симонов
- НПАктриса
Наталья
Парашкина
- РМАктёр
Роман
Михащук
- АКАктриса
Анна
Королёва
- ТТАктриса
Татьяна
Трунова
- Сценарист
Елена
Николаева
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ГЛПродюсер
Галина
Лифанова
- АППродюсер
Александр
Пилипец
- АЕХудожник
Александр
Егоров
- КВОператор
Константин
Веремейчик