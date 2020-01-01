Дети ветра. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Дети ветра
1-й сезон
3-я серия
9.02020, Дети ветра. Сезон 1. Серия 3
Детектив, Мелодрама18+
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Дети ветра (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Внешние атрибуты жизни Натальи вполне соответствуют статусу счастливого человека. Любимый муж Павел и дочь Вика - что еще нужно для счастья. Но Павел не может жить без рискованных авантюр, которые приводят счастливую жизнь к опасной черте. Наталья пытается отсрочить выплату очередного долга Павла и отправляется к кредитору - бывшему однокурснику мужа Портнову. В окне второго этажа особняка Портнова Наталья видит девочку, которая никогда не выходит из дома. Любое общение с внешним миром для девочки объявлено смертельно опасным и строго запрещено. Такова генетическая болезнь, которую она унаследовала от мамы. Для того, чтобы спасти девочку, нужен донор. Стечение множества обстоятельств приводит к тому, что Наталья оказывается в самом центре хитроумной злонамеренной комбинации, направленной якобы на спасение жизни девочки.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
44 мин / 00:44

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Актёры и съёмочная группа сериала «Дети ветра»