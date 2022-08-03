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Дедвуд
2-й сезон
6-я серия

Дедвуд (сериал, 2005) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

2005, Deadwood 2
Криминал, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В других городах преступления – это нонсенс. В Дедвуде – это норма жизни. Но несмотря на хаос, в этой выгребной яме есть блюститель закона, и ему приходится совсем не просто.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дедвуд»