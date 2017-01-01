Чужой дед (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Бывший детдомовец Егор работает на банду черных риелторов. Парень прикидывается сотрудником соцслужбы и втирается в доверие к одиноким старикам – владельцам квартир. Знакомство с пожилым художником Игорем Степановичем перерастает в настоящую дружбу, и Егор идет против своего начальства.



