Чужой дед. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Чужой дед
1-й сезон
1-я серия

Чужой дед (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2017, Чужой дед. Сезон 1. Серия 1
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бывший детдомовец Егор работает на банду черных риелторов. Парень прикидывается сотрудником соцслужбы и втирается в доверие к одиноким старикам – владельцам квартир. Знакомство с пожилым художником Игорем Степановичем перерастает в настоящую дружбу, и Егор идет против своего начальства.

Сериал Чужой дед 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужой дед»