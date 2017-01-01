Чужой дед (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2017, Чужой дед. Сезон 1. Серия 1
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бывший детдомовец Егор работает на банду черных риелторов. Парень прикидывается сотрудником соцслужбы и втирается в доверие к одиноким старикам – владельцам квартир. Знакомство с пожилым художником Игорем Степановичем перерастает в настоящую дружбу, и Егор идет против своего начальства.
Сериал Чужой дед 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
4.4 IMDb
- МАРежиссёр
Мурад
Алиев
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- Актёр
Арсений
Робак
- Актриса
Софья
Озерова
- ТБАктёр
Тимур
Бадалбейли
- АЯАктёр
Алексей
Ярмилко
- АААктёр
Антон
Арнтгольц
- АГАктриса
Антонина
Герай
- АШАктёр
Алексей
Шемес
- ОВАктриса
Ольга
Виниченко
- ИЦАктёр
Игорь
Цицорин
- АБСценарист
Алексей
Безенков
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- АДПродюсер
Аркадий
Данилов
- ЛДМонтажёр
Леонид
Добридень
- Оператор
Егор
Кочубей
- ВККомпозитор
Владимир
Купцов