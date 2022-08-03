Чудотворец. Серия 8
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Детям
Чудотворец
1-й сезон
8-я серия

Чудотворец (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2014, Чудотворец. Серия 8
Драма, Мистика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

СССР, конец 80-х. Рассказ о противостоянии двух опытных экстрасенсов, Николая Арбенина и Виктора Ставицкого, противостоянии, начавшемся с их попыток завоевать сердце женщины.

Страна
Россия
Жанр
Мистика, Драма
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чудотворец»