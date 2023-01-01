Чудотворец
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Чудотворец (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Чудотворец 1 сезон
Драмы, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

СССР, конец 80-х. Рассказ о противостоянии двух опытных экстрасенсов, Николая Арбенина и Виктора Ставицкого, противостоянии, начавшемся с их попыток завоевать сердце женщины.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чудотворец»

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