Чудотворец (сериал, 2014) смотреть онлайн
2014, Чудотворец 1 сезон
Драмы, Русские12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
СССР, конец 80-х. Рассказ о противостоянии двух опытных экстрасенсов, Николая Арбенина и Виктора Ставицкого, противостоянии, начавшемся с их попыток завоевать сердце женщины.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМистические, Русские, Драмы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Константинов
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Оксана
Фандера
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- Актриса
Аглая
Шиловская
- МГАктёр
Михаил
Горский
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухамадеев
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актриса
Галина
Польских
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ВКПродюсер
Вера
Коротаевская
- НМПродюсер
Николай
Матвиенко
- СДХудожница
Светлана
Дубина
- УПХудожница
Ульяна
Полянская
- ПРХудожник
Павел
Романов
- ЮТМонтажёр
Юрий
Трофимов
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев