Чудотворец
Чудотворец (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Чудотворец. Сезон 1 8 серий
Драма, Мистика12+

О сериале

СССР, конец 80-х. Рассказ о противостоянии двух опытных экстрасенсов, Николая Арбенина и Виктора Ставицкого, противостоянии, начавшемся с их попыток завоевать сердце женщины.

Страна
Россия
Жанр
Мистика, Драма

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
3.8 IMDb

