Рэд сообщает команде ФБР, что «Алхимик» - преступник, который использует научные методы для изменения человеческого ДНК - был нанят для защиты известного информатора из гангстерской среды и его жены. Рэймонд Рэддингтон раскрывает личность двойного агента в ФБР.

