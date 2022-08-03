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Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

9.12013, The Blacklist 1.12
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Рэд сообщает команде ФБР, что «Алхимик» - преступник, который использует научные методы для изменения человеческого ДНК - был нанят для защиты известного информатора из гангстерской среды и его жены. Рэймонд Рэддингтон раскрывает личность двойного агента в ФБР.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список»